スタックを招く「ノーマルタイヤ走行」に警鐘今年も雪のシーズンが本格化してきました。近年は夏と冬の境目がほとんどなく、真夏日が続いたと思ったらいきなり雪が降ってくるような、極端な気候変化が目につきます。それにともない、やっぱり「夏用タイヤで雪道を走って、案の定事故を起こす」といった案件も懸念されています。雪道・凍結路「ノーマルタイヤ走行」の取り締まりの実態とは（画像はイメージ）よくあるの