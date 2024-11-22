18年が過ぎ、顔を突き合わせて当時を振り返るのもやぶさかではないという。ただ、相手がどう感じるかは別の話だろう。元イタリア代表DFのマルコ・マテラッツィが、2006年のドイツワールドカップ決勝で頭突きを見舞われた元フランス代表のジネディーヌ・ジダンについて言及した。接点はまったくないとしつつ、機会があれば話すと述べている。当時世界最高級の選手で、大会後の現役引退が決まっていたジダンは、延長戦でマテ