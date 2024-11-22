俳優の谷原章介（52）が22日、MCを務めるフジテレビの情報番組「めざまし8（エイト）」（月〜金曜前8・00）を体調不良のため2日連続で欠席した。冒頭、同局の岸本理沙アナウンサーが「今日も谷原キャスターは体調不良のためお休みいたします」と発表。続けて「日々忙しい方なので、今日はゆっくり体をいたわってください」と話した。代役MCの倉田大誠アナウンサーは「目の前のカンニングペーパーに“一言”と書いてあるんで