カルビーポテトチップスから、新たなコラボフレーバー「ポテトチップス 味ぽん味」が発売されます。本商品は、2024年にミツカンの「味ぽん®」ブランドが発売を開始してから60周年を迎えることを記念して発売されるもの。X（旧Twitter）上の「ポテトチップスを味ぽんに浸して食べたら、めちゃウマです」といった投稿がきっかけなんだそうで、「味ぽん」は液体調味料のため、ポテトチップスへの調味は難しいと考えていたそうで