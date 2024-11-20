「おにぎりの食べ方」が物議に（画像はイメージ）J-CASTニュース

石破首相の外交マナーが波紋 おにぎりの食べ方が新たな火種に

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • APEC首脳会議時の「外交マナー」をめぐり、批判を浴びた石破茂首相
  • おにぎりを食べる様子を映した動画がSNSで拡散され、波紋を広げている
  • 「品が無い」「想像の10倍汚らしい食べ方だった」といった批判の声も
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