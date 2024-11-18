フジテレビ系スポーツ情報番組「すぽると！」（日曜・午後１１時１５分）が１７日放送され、５日に現役引退を表明した和田毅氏（４３、元ソフトバンク）が出演した。和田氏は、松坂大輔氏（元西武、レッドソックスなど）、阪神の藤川球児監督、巨人の杉内俊哉投手チーフコーチ、日本ハムの森本稀哲コーチら日本のプロ野球の一時代を築いた「松坂世代」と言われるメンバーの一人。番組内ではレギュラーのお笑いコンビ「千鳥」