パドレスダルビッシュ有投手（３８）が１５日（日本時間１６日）、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。ポスティングシステムでのメジャー移籍を目指すロッテ・佐々木朗希投手（２３）の移籍先を巡り、連日、多くの米メディアの注目を集めている中、現地ファンが運用するＸについて警鐘を鳴らした。ダルビッシュは、米国のファンが「ＰａｄｒｅｓＮａｔｉｏｎ（パドレス・ネーション）」のアカウント名でパドレス情報を発信す