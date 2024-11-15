11月13日、『週刊文春オンライン』が鈴木紗理奈の不倫疑惑を報じた。記事では、直撃取材に対して恋人男性との馴れ初めについて頬を赤らめながら話していたところ、記者から男性に妻子がいると聞くと、【写真】20数年前、“整形級”のメイク美人だった頃の鈴木紗理奈「えっ、ウソだ、ウソだ、ウソだ、ウソウソウソ。絶対それはないと思う」と、狼狽する紗理奈の様子も伝えられた。損害賠償の可能性「鈴木さんは文春の取材に、男