園児へは「口止め」「娘からこの話（長田被告からの被害）を聞いた日から、毎日、泣いて過ごしています。毎日、毎日、泣き続けています。娘は寝言で『やめて』と繰り返したりしています。これはいつまで続くのでしょうか」（Cちゃんの母親）父親が園長を務める保育園など、勤務していた２ヵ所の保育園で合計７人の園児（起訴された順番にA〜Gちゃん）に性的暴行を加え、その行為を撮影したとして不同意性交等や児童ポルノ禁止法違