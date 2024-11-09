【平安京エイリアン】 1979年11月 稼働開始 電気音響が1979年11月に発売したアーケードゲーム「平安京エイリアン」が、2024年11月で45周年を迎えた。 本作は、主人公の検非違使を4方向レバーと穴掘り、穴埋めの2ボタンで操作して、エイリアンを穴に埋めて倒していくアクションゲーム。すべてのエイリアンを倒すとステージクリアとなって次