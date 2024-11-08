技術者で作家のチャーリー・ジェラルド氏が、JavaScriptとSDR無線機「HackRF One」を用いて車のハッキングに成功したことを報告しています。なお、ジェラルド氏は、あくまで啓蒙目的で友人の車を用いて行った実験の内容を報告したもので、マネをして発生した問題については責任を負わないと断りを入れています。Hacking cars in JavaScript (Running replay attacks in the browser with the HackRF) | Charlie Gerard | Senior fr
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