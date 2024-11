インド政府が2024年11月5日に、オンライン百科事典のWikipediaを運営するウィキメディア財団に対し、「少数の編集者グループが特定のトピックに影響を与えている可能性がある」と批判したほか、プラットフォーム上の偏見や不正確さに対する苦情を提起しました。India issues notice to Wikipedia over concerns of bias | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/11/05/india-issues-notice-to-wikipedia-over-concerns-of-bias/Wi