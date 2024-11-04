業務スーパーの冷凍魚介だと『むきあさり（不揃い）』はコスパ重視派に嬉しい商品かも。身が欠けたり潰れたりしたあさりがたっぷり入った一品です。見た目などの面では他の商品にくらべて見劣りしますけど、味については問題なし。特有の旨みがしっかり滲み出て、汁物や炊き込みご飯もちゃんとおいしく仕上がるんです。『むきあさり（不揃い）』の価格・内容量は？『むきあさり（不揃い）』は483円（税込、税抜448円）で販売中。内