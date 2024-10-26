国内大手コンビニとして知られるセブン-イレブン。10月25日、「文春オンライン」が報じた“弁当上げ底”報道が物議を醸している。「コンビニ大手といえば、ローソン、ファミリーマートと合わせて3強状態ですが、2024年3月〜8月期連結決算は、セブン-イレブンのみが34.9％減という深刻な状況に陥りました。さらに米・クシュタールがセブン＆アイ・ホールディングスを約7兆円で買収しようと画策するなど、“キナ臭い”情勢になって