田中マルクス闘莉王（43）が16日に自身のYouTubeチャンネル『闘莉王TV』を更新し、日本代表MF久保建英（23）について注文を出した。日系3世の闘莉王は留学生として来日し、後に帰化して日本代表入り。引退後は母国ブラジルから日本サッカー界に対する提言を発信している。日本代表は15日、アジア最終予選でオーストラリア代表と対戦し1-1で引き分けた。久保建英は、右側のシャドーで先発。得意の個人技で観衆を沸かせる場面を作っ