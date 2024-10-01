ドジャース・大谷翔平【写真：ロイター】フルカウント

大谷翔平は2.8億円しかもらってない お買い得を指摘する声

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 昨オフにドジャースに約994億4000万円で加入した大谷翔平
  • 1年目から前人未踏の50-50を達成するなど、驚異的な成績をマークした
  • 今後10年間の年俸はわずか約2億8000万円という異例の契約となった
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