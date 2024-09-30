「今日のカーテンも大人気」【動画】カーテンに整列しておしゃべりするインコたちの様子を見るこんなポストをされたのは、おぎゃん（@tomimomen）さん。投稿された写真には、室内のカーテンレールの上にたくさんのインコたちが集合しています。いったい何匹いいるのでしょうか？「作り物か本物か拡大した人！正直に挙手！」「朝礼ならぬ鳥礼、、」「この中でも特等席とかあるんですかね笑」「鳥査兵団」たくさんのインコたちにコ