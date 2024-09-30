剛力彩芽が完全覚醒？「極悪女王」を観た視聴者から賛辞の声止まずFRIDAYデジタル

剛力彩芽が完全覚醒？「極悪女王」を観た視聴者から賛辞の声止まず

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • Netflixドラマ「極悪女王」に出演している剛力彩芽についてFRIDAYが報じた
  • ライオネス飛鳥を見事に演じ、視聴者から賛辞が止まらないという
  • 「『極悪同盟』出演で、完全に覚醒した感じがします」とテレビ誌ライター
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 藤吉久美子の不倫で恐怖の会見
  2. 2. 石破氏 いきなり話違う急転解散
  3. 3. 山本美月に照明落下 夫に心配も
  4. 4. 羽賀容疑者よりヤバい? 大物逮捕
  5. 5. 大谷トリプルスリー MLB日本人初
  6. 6. 角田夏実のビキニ姿 鮮烈な印象
  7. 7. 二宮「座長失格」と囁かれる?
  8. 8. フジやらかし 改名前の名前連呼
  9. 9. イッテQ 手越祐也が「復帰」へ
  10. 10. 「デモ参加で1万円」数千人殺到
  1. 11. 沖縄で破滅的な「コストコ渋滞」
  2. 12. 吉岡里帆 メイク動画に衝撃走る
  3. 13. 稲垣逮捕のとき中居がとった行動
  4. 14. 加藤茶 身元を隠して放送作家
  5. 15. 中居正広 TBS新番組に恐怖心
  6. 16. 高嶋ちさ子「最悪の事態」を謝罪
  7. 17. 有吉 羽賀容疑者は「人たらし」
  8. 18. チキンラーメンCM 芸人に無許可?
  9. 19. たけし 自民総裁選について辛辣
  10. 20. 日本一周の女性 怪しい男に遭遇
  1. 1. 「デモ参加で1万円」数千人殺到
  2. 2. 沖縄で破滅的な「コストコ渋滞」
  3. 3. 容姿端麗な夫を殺したい 妻後悔
  4. 4. 自慢の兄 20年で別人のように
  5. 5. 大阪の男性が死亡 福井で釣り
  6. 6. 東京とは大違い…地方移住の欠点
  7. 7. 石破氏に「逆エビ固め」宣戦布告
  8. 8. 女性と接触 新幹線一時見合わせ
  9. 9. 兵庫知事選 前尼崎市長が出馬へ
  10. 10. 10月スタートは真夏日急増か
  1. 11. 待避スペースを間違えたか 死亡
  2. 12. 17歳ホテル遺体 男性の行方捜査
  3. 13. 天井からアライグマ2匹落下 大阪
  4. 14. 練馬区で強盗「闇バイトに応募」
  5. 15. 道で突き飛ばされたか 67歳死亡
  6. 16. 闇バイトか 募集より過激な犯行
  7. 17. 有名美術館 カビ&腐食でボロボロ
  8. 18. 宝塚急死1年「まだ観劇できず」
  9. 19. 女児への性加害 調査しない方針
  10. 20. 歌舞伎町で暴行 自称仏人を逮捕
  1. 1. 石破氏 いきなり話違う急転解散
  2. 2. 首相就任前に衆院解散? 驚きの声
  3. 3. 総裁選「6人の裏切者」は誰?
  4. 4. 社長室に卓球台? ユニークな会社
  5. 5. 高市早苗氏が逆転敗北した原因
  6. 6. 高市氏だと日本沈没 逆転要因か
  7. 7. 新総裁誕生 ひろゆき氏コメント
  8. 8. 心ない言葉で顔コンプレックスに
  9. 9. 高市早苗氏が嫌われた理由を指摘
  10. 10. 石破氏 麻生氏を最高顧問起用へ
  1. 11. 高橋洋一氏 石破政権は使い捨て
  2. 12. 自民党 新執行部の顔ぶれ一覧
  3. 13. 石破氏 30日に衆議院解散を表明?
  4. 14. 麻生氏の起用 党内融和が狙いか
  5. 15. 総裁選の投票で起きた衝撃の事態
  6. 16. 石破茂総裁 10月中に衆院解散へ
  7. 17. 堀江氏 河野氏のXブロックに理解
  8. 18. 麻生派の要職起用は? 石破氏回答
  9. 19. 衆院選、10月27日投開票へ　石破次期首…
  10. 20. 常に恩人を…石破氏の裏切り歴史
  1. 1. UFO研究家が驚きの可能性を示唆
  2. 2. 米女性 電子タバコで意識不明に
  3. 3. 脳露出したまま生活 米で衝撃
  4. 4. メーガン妃いじめ疑惑で新証言か
  5. 5. 廃止に…ミス・コリアに抗議殺到
  6. 6. ビキニで路上へ 過激衣装に賛否
  7. 7. インドで日本アニメが人気急上昇
  8. 8. 現場凄惨 10歳刺殺事件の全真相
  9. 9. 米にハリケーン直撃 史上最悪
  10. 10. ネズミに避妊薬 NY市が驚き決断
  1. 11. 小林圭シェフ宅に男侵入 妻重傷
  2. 12. 異色な従業員 英の高級店に注目
  3. 13. イとヒズボラ「全面戦争」に警鐘
  4. 14. なぜ? 米でタコ養殖禁止法が成立
  5. 15. トランプ氏「ハリス氏は障害者」
  6. 16. 広まる「クロミング」死亡事例も
  7. 17. 韓女優 親友のサイト運営に衝撃
  8. 18. 誘拐された女児をサルが救出 印
  9. 19. ブラピにDV疑惑 訴訟を取り下げ
  10. 20. イ軍発表 ヒズボラ幹部20人殺害
  1. 1. 28歳で孤独死の危機 凄絶な半生
  2. 2. 急に父親が失明 介護の幕開けに
  3. 3. ストロング系1日10缶 断酒で異変
  4. 4. テレ東が人気番組を捨てた理由
  5. 5. 一生働かぬ49歳 同窓会で友呆れ
  6. 6. 浪人も神大不合格 その後に驚き
  7. 7. iPhone 16 お得に買えるところ
  8. 8. スト缶 毎日飲んでた男性の出費
  9. 9. 勤務日の平均昼食代は? 実態調査
  10. 10. 小中高 1番年収高い教員はどれ?
  1. 11. 天下一品祭り 無料クーポン配布
  2. 12. 「日本滅びる」UNIQLO会長の怒り
  3. 13. 公明党 創価色が弱まっている訳
  4. 14. 週休3日で過去最高 大成功の秘訣
  5. 15. 未だにWindows10…アプデ必要?
  6. 16. ほぼ「五公五民」負担率の実態
  7. 17. 明治 きのこの山で一石投じる
  8. 18. 保険証一本化 無価値で税金ムダ?
  9. 19. マンション住民必読 修繕巡る嘘
  10. 20. スガキヤなぜ甘味? 愛される秘密
  1. 1. MetaのCEO 資産2000億ドル突破
  2. 2. パワフルな最大3.5万回転/分。コードレ…
  3. 3. SNSアプリ「Sqore」リリースイベント！…
  4. 4. 2年後に地球衝突？ 小惑星アポフィスの…
  5. 5. ドンキが東京・調布市に！ 本日「ドン…
  6. 6. Samsung、フラッグシップシリーズの新…
  7. 7. iPhoneXの顔認証 猫で試した結果
  8. 8. スマートウォッチ、ファーウェイがAppl…
  9. 9. バックパックはもう厳しい…仕事で使え…
  10. 10. KDDI、iPhone 16シリーズのau回線にお…
  1. 11. 霊能力者と懐疑派が生放送で大ゲンカ！…
  2. 12. もっとも壊れにくいHDD発表
  3. 13. X(旧Twitter)に続きMetaもFacebook・In…
  4. 14. ソフトバンク、iPhone 16シリーズの携…
  5. 15. Lightroom 実践力アップ講座 : 第38回…
  6. 16. Lenovo、2in1ノートPC「YOGA」に新モデ…
  7. 17. Yahoo!ゲームで新プラットフォームのβ…
  8. 18. 平成29年度富士総合火力演習で各メーカ…
  9. 19. ツインカメラは動画と静止画を別撮り可…
  10. 20. ジャパネット、11月2日の売れ筋ランキ…
  1. 1. 大谷トリプルスリー MLB日本人初
  2. 2. 角田夏実のビキニ姿 鮮烈な印象
  3. 3. フジやらかし 改名前の名前連呼
  4. 4. 大谷 真美子さん&デコピンに感謝
  5. 5. 大谷&ジャッジをリアル評価 結果
  6. 6. 大谷50号に入札 社長が返却意思
  7. 7. 古田氏、大谷の大躍進に言葉失う
  8. 8. 大谷3冠王ならず 54ｰ59で終了
  9. 9. 新庄監督 エスコンで異例の要請
  10. 10. 大谷と写真もデコピン異変に注目
  1. 11. 大谷妻の肌見せに熱狂の声続出
  2. 12. 大谷50号球 日本人が1億超え入札
  3. 13. G捕手がベンチに落下 対応に感動
  4. 14. 大谷衝撃のリーグ11冠 快記録
  5. 15. 103年ぶり 大谷に期待でる大記録
  6. 16. 永田裕志が意味深発言「最後…」
  7. 17. 大逆転あるか 大谷三冠王の条件
  8. 18. NPB監督 再任で愚将になった人物
  9. 19. ビビる…角田夏実の水着姿に称賛
  10. 20. 阪神 DeNAに逆転勝ちで2位確定
  1. 1. 藤吉久美子の不倫で恐怖の会見
  2. 2. 山本美月に照明落下 夫に心配も
  3. 3. 羽賀容疑者よりヤバい? 大物逮捕
  4. 4. 二宮「座長失格」と囁かれる?
  5. 5. イッテQ 手越祐也が「復帰」へ
  6. 6. 加藤茶 身元を隠して放送作家
  7. 7. 中居正広 TBS新番組に恐怖心
  8. 8. 稲垣逮捕のとき中居がとった行動
  9. 9. 吉岡里帆 メイク動画に衝撃走る
  10. 10. 有吉 羽賀容疑者は「人たらし」
  1. 11. 高嶋ちさ子「最悪の事態」を謝罪
  2. 12. チキンラーメンCM 芸人に無許可?
  3. 13. たけし 自民総裁選について辛辣
  4. 14. 日本一周の女性 怪しい男に遭遇
  5. 15. ヒットが…大谷シフトに怒りの声
  6. 16. 「旦那がすごいだけ」写真に賛否
  7. 17. 安住アナ 生ラジオでグチ連発
  8. 18. ののか 娘との仲良しSHOT公開
  9. 19. 5人組アイドルグループ、メンバー5人全…
  10. 20. 菅さんと岸田さんは「仲が悪い」
  1. 1. 怒鳴られ…妊婦に予想外の出来事
  2. 2. 業務時間に堂々不倫 衝撃の職場
  3. 3. 【スリコ】メイク前にひと手間プラス！…
  4. 4. 通帳見せぬ結婚5年の夫 残高83円
  5. 5. 産後の妻が夫に絶望を感じた瞬間
  6. 6. 森香澄、“7キロ痩せたダイエット”の…
  7. 7. お値段以上 ダイソー神アイテム
  8. 8. 夫が子にありえぬ暴言 離婚決意
  9. 9. 「12星座別」30日からの週間占い
  10. 10. UNIQLOの美脚デニムが話題沸騰中
  1. 11. 下唇ハムハム 最悪なキスに失望
  2. 12. 実は双子と知り驚いた芸能人1位
  3. 13. 人気女優10kg減 食べないものは?
  4. 14. デート5分で帰られる 女性の悲劇
  5. 15. 「おもしれー女」になる特徴3つ
  6. 16. 娘の整形希望反対も返答に母絶句
  7. 17. 「良すぎてイロチ買い！」【しまむら】…
  8. 18. 性行為なし 新しい結婚のかたち
  9. 19. 90年代? 古臭く見える40代メイク
  10. 20. 幼く見えない大人の「前髪」
x