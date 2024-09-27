ロールス・ロイスの納車を発表した黒木啓司（本人Instagramより）9月26日放送の『ラヴィット!』（TBS系）でお笑いコンビ・マユリカの中谷が、928万円の中古車を即決購入し話題となっている。中谷が選んだのはジープの中でも人気の高い、本格4WDのラングラーだった。「芸能人や著名人の納車報告はネット上でもたびたび見られますね。最近は9月24日にEXILEの元メンバー・黒木啓司さんが5000万円を超えるロールス・ロイスの『Black