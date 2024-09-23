¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÎäÅà¥¹¥¤¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥×¥ÁÂçÊ¡¥·¥ê¡¼¥º¡£¤½¤³¤Ë¡Ø±ö¥­¥ã¥é¥á¥ëÂçÊ¡¡Ù¤È¤¤¤¦¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥º¤Î¤â¤Á¤â¤ÁÀ¸ÃÏ¤Ë±ö¥­¥ã¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¤±¤Ã¤³¤¦¥¬¥Ä¥ó¤È´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤Ç¡¢¤Ò¤ÈÊÊ¤¢¤ë¤Ö¤ó¡¢¥Ï¥Þ¤ì¤Ð¤ä¤ß¤Ä¤­ÅÙ¤â¹â¤¤°ìÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø±ö¥­¥ã¥é¥á¥ëÂçÊ¡¡Ù¤Î²Á³Ê¡¦ÆâÍÆÎÌ¤Ï¡©¡Ø±ö¥­¥ã¥é¥á¥ëÂçÊ¡¡Ù¤Ï354±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¢ÀÇÈ´328±ß¡Ë¤ÇÈÎÇäÃæ¡£ÆâÍÆÎÌ¤Ï750g¡£ÈÎÇä¤Ï¿À¸ÍÊª»º