¡Ö¾®´é¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¥·¥ï¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¡ª¡×¡ÖÉ¡¤Ï¹â¤¯¡Ä¡Ä¡×Èþ¤Ø¤Î´êË¾¤Ï¥­¥ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤ä²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢100¶Ñ¤Ë¤Þ¤ÇÈþÍÆ¥°¥Ã¥º¤¬Ë­ÉÙ¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁª¤Ó¤­¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÈþÍÆ¥°¥Ã¥º¤ä¥³¥¹¥á¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¤Ë¸ú²Ì¤¢¤ë¤Î¡© ¥à¥À¤Ê¤â¤Î¤ÏÇã¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¤½¤³¤Ç¡¢ÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ÖTHE ONE.¡×¤ÎÈþÍÆ³°²Ê¡¦ÈþÍÆÈéÉæ²Ê°å¤Ç¤¢¤ëµÌÀ¡¡Ê¤¿¤Á¤Ð¤Ê¤­¤è¤ß¡ËÀèÀ¸¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢¡