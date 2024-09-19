JR西日本は、「SMART ICOCA（スマートICOCA）」の発売を終了する。モバイルICOCAの利用拡大が進んでいることを踏まえたもので、既存会員はこれまで通りサービスを利用できる。2026年度中をめどに、クイックチャージなどの一部サービスを終了する見通し。紙の申込書では12月12日到着分、ウェブサイトによる申し込みでは同日申し込み分をもって発売を終了する。