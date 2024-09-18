ソースネクストは、ゴルフのラウンド中に音声で質問するだけで、AIが音声で回答する「BirdieTalk」を2024年9月18日に同社Webサイト並びに全国の家電量販店、ゴルフ量販店、各種販売サイトで発売している。状況に応じた打ち方から不調の対策、ルールまで、その場で疑問や迷いを解消することが可能となっている。●「BirdieTalk」について「BirdieTalk」は日本初のChatGPTを利用し、音声でアドバイスを提供するゴルフ専用デバイス。