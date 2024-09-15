元モーニング娘。矢口真里が自身のInstagramで投稿した顔出し写真が注目を集めている。ジャージ姿で笑顔を見せた矢口は、「今日のお仕事終わりましたー。芸人さん達との収録は、本当に腹筋使う。今日もめちゃくちゃ笑いました！！お疲れ様でしたー」と楽しげに報告。さらに、顔出し写真をめぐり整形疑惑があがっているためか、「整形はしてません。加工はしてます」と整形疑惑を否定している。自身の見た目について「可愛いと褒