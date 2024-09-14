グラビアアイドルの西尾希美さんが12日に自身のX(旧ツイッター/@nishio_nozomi)を更新し、Jリーグクラブのユニフォーム姿を披露した。現在16歳の西尾さんは、昨年8月に開催された講談社のミスマガジン2023グランプリ発表イベントでミス週刊少年マガジンに選出。地元クラブである鹿島アントラーズのファンとしても知られる。西尾さんは「きょうのシフク」と題して投稿した写真で、その鹿島のユニフォームやミニスカートを着用