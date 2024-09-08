[総理大臣杯2回戦早稲田大（関東2部）2-1慶應義塾大（関東2部）、6日、宮城・セイホクパーク石巻フットボール場］試合前日に開催されたFIFAワールドカップアジア最終予選中国代表戦を視聴していたJ1川崎フロンターレ来季加入内定の早稲田大DF神橋良汰（4年、川崎U-18）は、かつてともに川崎アカデミーで戦った後輩の活躍に刺激を受けていた。中国戦で日本代表初出場を飾ったDF高井幸大（こうた）は神橋の2学年後輩であり、ディフェ