井上の猛ラッシュを受け、苦痛の表情を浮かべるドヘニー。(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnextモンスターの強打に、文字通り“腰砕け”となった。9月3日に東京・有明アリーナで開催されたボクシング4団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチで、4団体統一王者の井上尚弥（大橋）は、WBO同級2位で、元IBF同級王者のテレンス・ジョン・ドヘニー（アイルランド）に7回0分16秒TKO勝ち。圧巻のパフォーマンスで挑戦者を退けた