インフルエンサーの金光みり愛さんが2024年8月27日、自身の写真を無断利用したXのアカウントに対し、「悪用しないでください」と訴えた。金光さんは福岡出身で、幼少期をアメリカで過ごした後、03年に帰国。ファッションブランドのプロデューサーとしても活躍する。「ハッキリ言うね。和食はまずい」発端となったのは、16万人以上のフォロワーを抱えるXの有名まとめ系アカウントの投稿。「『帰国子女『ハッキリ言うね。和食はまず