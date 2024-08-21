ももいろクローバーに在籍していた早見あかり8月20日、女優・早見あかりが、自身のInstagramで離婚したことを発表した。早見は、《彼と出会えたことはわたしにとってとても幸せな出来事でした。10年という月日の中、たくさんの経験をくれたこと、宝物に出会わせてくれたこと、感謝の気持ちでいっぱいです》と感謝をつづった。元夫のことは《これからもかけがえのないパートナー》としており、今後も支え合っていくという。早