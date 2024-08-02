「観測史上最も暑い日」【写真】命を守るために熱中症になった時、ならないためにすること7月23日、欧州連合（EU）の気象情報機関『コペルニクス気候変動サービス』が、世界平均気温が17・09℃で、1940年からの観測史上、最も暑い日となったことを発表した。日本でも各地で40℃近い最高気温を記録している。熱中症の後遺症「急に目が回って、倒れ込んで。頭が朦朧としていてあまり記憶がないですが、病院に搬送されました」こ