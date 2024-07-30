ことし5月、佐賀県鳥栖市のグラウンドで、面識のない10代の少女を転倒させ、平手打ちするなどしてケガをさせた上、性的暴行を加えたとして、31歳の団体職員の男が30日、逮捕されました。不同意性交等致傷の疑いで逮捕されたのは、佐賀県鳥栖市の団体職員、久保彬光容疑者（31）です。警察によりますと、久保容疑者は5月20日午後9時半ごろ、佐賀県鳥栖市のグラウンドで、県内に住む10代の少女を転倒させ、顔を複数回平手打ちして腹