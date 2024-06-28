【スイカゲーム：「【夏ver.】特別スキン追加パック」】 6月28日 発売 価格：350円 Aladdin Xは、Nintendo Switch版「スイカゲーム」のスキン「【夏ver.】特別スキン追加パック」を6月28日に発売した。価格は350円。 本商品は「スイカゲーム」の背景などをカスタムできる追加スキンパック。 「【夏ver.】特別スキン追加パック」