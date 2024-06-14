プロ野球・阪神をグループ傘下に持つ阪急阪神ホールディングスの株主総会が14日、大阪市内で開かれた阪神ファンの株主から「今季、新しい外国選手をなぜ取らなかったのか。昨季、成績がふるわなかったノイジー、ミエセスをなぜ使っているのか、不思議でならない」という質問が飛んだ。阪神電鉄の谷本修取締役は「今年はゲラという抑え投手、ドミニカ共和国から育成の2人が入団した。ノイジー、ミエセスは年齢が若く、可能性を