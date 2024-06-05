三重県鳥羽市で、5歳の男の子が4日から行方不明になっていましたが、5日午前11時半ごろ無事発見されました。 警察などによりますと、4日午後5時ごろ、鳥羽市の自宅で母親が10分ほど目を離したすきに5歳の男の子が行方不明になったということです。 警察と消防による捜索が行われ一夜明けた5日午前11時半ごろ、自宅付近の山中で5歳の男の子が消防に無事発見されたということです。 男の子にけがはなく、意識もはっきりし