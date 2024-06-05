札幌・すすきののホテルで男性が殺害され、頭部が持ち去られた事件で、逮捕・起訴された親子3人のうち、母親の初公判が開かれました。裁判では、娘から「私は奴隷です」と誓約書を書かされるなど、いびつな親子関係が明らかになりました。4日、北海道・札幌地裁の前に傍聴券を求める人の列ができたのは、世間を震撼（しんかん）させた事件の裁判。傍聴希望者「普通は親子でそういうことって、ちょっと考えられないので」傍聴希望者