こういうの探してたーーーッッ！！【セリア】ウワサの新作も♡「使い捨てグッズ」をチェックftn-fashion trend news-

Seriaの使い捨てグッズに大絶賛

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • セリアの使い捨てグッズ4選を、100均マニアが紹介している
  • 「洗顔後のふき取り」や「スキンケア」などさまざまな使い方ができるタオル
  • 重曹入りスポンジ、おでこ吸汗パッド、連結詰め替えチューブも
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