大谷翔平（C）Getty Imagesオリコン

新たに開催される「ジャンプスポーツ漫画賞」大谷翔平が審査員に就任

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 集英社は27日、「ジャンプスポーツ漫画賞」を開催することを発表した
  • 審査員は「SLAM DUNK」井上雄彦氏、「黒子のバスケ」藤巻忠俊氏らが就任
  • メジャーリーガーが審査員として参加するのは今回が初となる
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