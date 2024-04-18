ブラジル銀行で男性の死体を車椅子に乗せ借入金を引き出そうとしたとして女性が拘束された/Dado Galdieri/Bloomberg/Getty Images（ＣＮＮ）ブラジルのリオデジャネイロで、銀行を訪れた女性が死亡した男性を車椅子に乗せて窓口で借入金を引き出そうとしたとして、警察に拘束された。男性は自分のおじだと女性は主張しているという。問題の場面は行員が動画で撮影し、ＳＮＳで拡散して衝撃が広がっている。映像の中の女性は、イ