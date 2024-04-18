今年２月、韓国南部にある巨済（コジェ）シーワールドで死んだハンドウイルカ「ノバ」が死ぬ直前まで薬を飲んで強制的にショーに投入されていたという疑惑が提起された。１７日、動物団体「ホットピンクドルフィンズ」とソンミ山学校の生徒、尹美香（ユン・ミヒャン）無所属議員は国会で巨済シーワールドを糾弾する記者会見を開催した。ホットピンクドルフィンズによると、病気のイルカ「ノバ」は死ぬわずか４日前の２月２４日まで