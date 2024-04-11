Image: アミューズ AMUFUN カプセルトイ / X 現代に生き返ったイルカの亡霊。「お前を消す方法」でおなじみの、かつてMicrosoft Officeで、ヘルプ表示を担当してくれるチャットアシスタント、イルカのカイル君。彼の姿を見なくなって久しく経ちます。きみが居なくなったらエクセルのシートの右下ががらんとしちゃったよ…。と日本中のイルカロスに嘆く人に朗報。どこかで見た覚えのあるイル