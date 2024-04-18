愛媛・高知で震度6弱の地震 今後1週間程度は同じ規模の地震に注意FNNプライムオンライン

愛媛・高知で震度6弱の地震 今後1週間程度は同じ規模の地震に注意

by ライブドアニュース編集部

  • 17日夜、愛媛県高知県で震度6弱を観測する強い地震が発生した
  • 震源の深さは39km、地震の規模を示すマグニチュードは、6.6と推定される
  • 気象庁は今後1週間程度、震度6弱程度の地震に注意を呼びかけている
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