5月にCDデビューを控えるAぇ! groupが4月16日、YouTubeを更新。二宮和也（40）らによるYouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」とのコラボが予告され、Aぇ!groupの元メンバーが“登場”するのではないかとファンが騒然としている。「よにのちゃんねる」とコラボすることを予告したAぇ! group。CDデビューを目前に控え、「よにの」のメンバーとともに“年表”を作成するという。「“年表”は『よにの』の恒例。後輩グループなどが『