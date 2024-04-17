第45回バンコク国際モーターショー、BYDの出展ブースの様子（筆者撮影）まさか、こんな事態に陥っているとは――。タイの自動車市場に異変が生じていることは、ネット上の情報や日米の自動車業界関係者との意見交換の中で認識してはいた。しかし、改めてタイの現場を取材し、状況を把握したところ、想像以上に複雑な事情が絡み合っていることが分かった。東洋経済オンライン「自動車最前線」は、自動車にまつわるホットなニュース