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がん闘病中の森永卓郎氏、昨年末の状態語る「はっきり三途の川見えた」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • がんで闘病中の経済アナリスト森永卓郎氏が16日深夜のラジオに出演した
  • 昨年末の状態について、「はっきりと三途の川が見えた」と回想
  • 「このままいったらほぼ間違いなく死ぬな」という状態だったと明かした
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