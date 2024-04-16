滝沢秀明氏が設立した事務所「TOBE」が、4月14日に公式Xを更新。13日に配信された所属アーティストたちによる公式番組「とべばん」の一部内容に不備があったとして、非公開にしたことを明らかにし、謝罪した。《番組を楽しみにお待ちいただいていた皆様には大変申し訳ございませんが、チーム一同より良い番組作りを目指して、また皆様にお届けできればと思います》「不備があった」とされる動画は、4月15日、米国で開催された世