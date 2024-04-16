トヨタ自動車豊田章男会長（67）が16日までに自身のインスタグラムを更新。マクドナルドに行った様子を投稿し、大きな反響を呼んでいる。「豊田章男マックdeランチ」と題して、マクドナルドを訪れた様子を動画でアップした。マクドナルドでは12日からハッピーセット「トミカ」が始まっており、おまけにおもちゃの車がついてくる。日野のはしご付き消防車は日産の救急車のほか、トヨタGRカローラマクドナルド仕様“ゴー