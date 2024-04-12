水原一平氏（右）と大谷翔平【写真：ロイター】THE ANSWER

24.5億円搾取した容疑で水原一平氏を訴追、生々しい犯行手口をESPNが報じる

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 大谷翔平の通訳を務めた水原一平氏が違法賭博に関わったとされる問題
  • 水原氏が大谷から約24.5億円を搾取した容疑で訴追されたと米メディアが報道
  • 米スポーツ専門局「ESPN」は、水原氏の生々しい犯行の手口も伝えている
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