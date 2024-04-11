長野中央署は11日、長野市内の70代の女性が電話でお金を振り込むよう指示される詐欺被害に遭い、約1億210万円をだまし取られたと発表した。署によると、女性は一人暮らし。2月中旬、検察官や警察官を名乗る男らから複数回自宅に電話があり、「捕まえた男があなたの口座を犯罪に利用していた可能性がある」「あなたの資産を調査するため、全財産を一つの口座に移して」などと言われ、指定された金融機関でインターネットバンキ