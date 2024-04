4月10日、昨年10月に消滅したジャニーズ事務所の流れを汲む新会社「STARTO ENTERTAINMENT」が本格始動。公式サイトが新設され、東京ドームでは所属アーティストが集結するコンサート『WE ARE! Let's get the party STARTO!!』も開催された。

【写真】「現在の心境?」大野智が描いたと思われる“意外な新作画”

そんな中、同公演には参加していなかった嵐が、メンバー5人で新会社を設立したことを発表。2020年末の活動休止以降、一切、表に出てこなかった大野智の名前もあり、ファンから歓喜の声が上がる中、とあるインスタグラムアカウントで、ひっそりと大野の“新作”が公開されたことが話題になっている。

嵐の25周年ライブへの期待が膨らむ

今年11月3日に、CDデビュー25周年という節目を迎える嵐。2020年末をもってグループは活動休止になり、以降、大野以外のメンバーはソロ活動を続けていたが、今回の新会社発足を受け、ファンは再始動への期待を膨らませている。

「大野さんはグループが活動を休止してから、沖縄を拠点に、ライフワークである絵画の制作をしたり、自由気ままな日々を送っていたようです。ただ、5人とは連絡を取り合っていたようで、たまにメンバーから近況などが明かされることもありました。

例えば、2021年に東京オリンピックが開催された際には、NHKの五輪番組で、櫻井翔さんが“大野さんからのメッセージ”を披露したことも。水泳女子の金メダリストで、大の“大野ファン”だという大橋悠依さんに、櫻井さんが大野さんから届いたという“祝福の言葉”を読み上げたんです」(芸能ライター)

一方、一部週刊誌では、大野がビジネスパートナーとともに、リゾート開発に乗り出している……という報道もあった。

「大野さんが購入したという沖縄・宮古島の土地に、巨大リゾートホテルの建設が進められている……という話でした。実際に指揮を執っているのはビジネスパートナーで、大野さんは出資しているだけのようですが、ファンからは『嵐の活動はどうなる?』と心配の声が多数寄せられたものです」(前・同)

そんな中、突如、嵐の新会社設立の一報が舞い込んできただけに、ファンは喜びを爆発させているようだ。

「正直、大野さんはもう嵐に戻ってこないのではないか? と思っていました(笑)。2019年1月に行われた活動休止発表会見によると、大野さんは2017年時点で、≪自分の嵐としての活動を終えたい≫とメンバーに伝えていたそうですし、一度芸能界から離れて自由を知った大野さんが、本当にまた戻ってきてくれるのかな? って。でも今回、新会社設立したことで、25周年記念のライブは“ある”と確信しました」(嵐ファンの女性)

一方、嵐ファンの間では、以前からとあるインスタアカウントの投稿がひそかに話題を呼んでいたという。俳優・中村昌也が宮古島に開いたバー「Is」の公式アカウントだ。

穏やかに、幸せに過ごせている証拠?

「このバーは、大野さんのビジネスパートナーが出資したといわれる店なのですが、店内に飾られている絵画の数々が、大野さんの制作したものなのではないかと、以前からうわさになっていたんです」(週刊誌記者)

これまで、タツノオトシゴの絵や肖像画が飾られている様子がアップされてきたが、

「確かに絵のタッチが大野さんそのもの。大野さんが精力的に創作活動を行っている様子が伝わってきます」(前・同)という。

「ただ、ある肖像画については、ファンの間で波紋を呼びました。それは、眼鏡をかけているように見える、おそらく男性の肖像画なのですが、故・ジャニー喜多川氏にどことなく似ているんです。黒を基調とした絵で、顔面の左側に真っ赤な線が走っている……不気味な絵画といえるでしょう。この絵が店のインスタにアップされたのは、すでにジャニー氏による未成年者への性加害が社会的な問題になっていたため、なんとも意味深な絵だとファンは騒然となったんです」(前・同)

しかし、最近、新たにアップされた絵は、「不気味さは一切感じさせない、むしろ癒やされるもの」(前・同)とのこと。

「3月下旬に投稿されたアザラシの横顔をとらえた絵画です。目をつむっているアザラシの表情がなんとも可愛らしく、やわらかい色合いも印象的な作品といえるでしょう。大野さんの作品であると確信しているファンは、

≪リラックスできているかな≫

≪ゆったりとしたタッチですね。癒やされます≫

≪抽象画じゃない絵が描けていることが、穏やかに、幸せに過ごせてるってことですよね!?≫

といったコメントを寄せています」(前・同)

もしこの絵画が、大野の現在の心情を表しているのであるとすれば、これがアップされた直後に発表された新会社発足は、彼にとって前向きなものといえるかもしれない。

「たとえ25周年ライブが開催され、大野さんが復帰しても、以前と同じくバラエティやドラマ、CMに出まくる日々には戻らないのではないかなぁという気はしています。今後は、≪嵐としての活動をやめたい≫と思うくらい追い詰められることなく、無理しない程度に細く長く活動していってくれたら……と思いますね」(前出・嵐ファンの女性)

嵐の25周年ライブの一報を心待ちにしたい。