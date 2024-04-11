理想汽車は初のBEVの｢MEGA｣で新たな顧客層を取り込むもくろみが裏目に出た。写真は同社が建設を急ぐ超急速充電ステーションで充電中のMEGA（理想汽車ウェブサイトより）中国の新興EV（電気自動車）メーカーの理想汽車（リ・オート）は、同社初のBEV（訳注：バッテリーだけを動力に使うEV）である高級ミニバン「MEGA」を3月1日に鳴り物入りで発売した。だがその直後から、MEGAだけでなく既存車種を含めて販売に苦戦している実態が明